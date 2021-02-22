交通局長鍾鳴時今舉辦記者會宣布，試辦成效卓越將擴大推動，今日起汐止秀峰高中、板橋海山高中附幼上路，預計明年底前全市達32處、83條路段，共建置417格。（許哲瑗攝）

許多家長接送年幼孩童上下學，常因車輛違停遭開罰拖吊，新北市交通局試辦家長接送區限時禁停計畫，於上下學尖峰時段，開放家長限時6分鐘臨停，盼讓接送更方便；交通局長鍾鳴時今舉辦記者會宣布，試辦成效卓越將擴大推動，今日起汐止秀峰高中、板橋海山高中附幼上路，預計明年底前全市達32處、83條路段，共建置417格。

新北市2019年於永和永平國小、板橋文德國小2校，試辦家長接送區時段性禁停車格計畫，將校園周邊紅線或黃線劃設為臨時停車格，離峰時段開放停車，但於上學、放學尖峰時段，則限時6分鐘臨停時間，並結合智慧停車柱及高位視訊等科技系統，家長停妥車輛即開始計算。

交通局停車營運科長許芫綺指出，比較試辦前後，平均設置智慧停車設備的停車格停車率停車率上升23.25％，周轉率上升1.17；智慧停車管理系統不僅可自動化開單，又可使車格公平分享，成效良好。

許芫綺表示，預計明年底前全市達32處、83條路段，共建置417格；今天起先擴大至汐止區秀峰高中、板橋區海山高中附設幼兒園的家長接送區，共計84格限時停車格，分別設置高位視訊AI開單系統和智慧停車柱等科技執法系統；收費時段無紙化開單，民眾停好車後，可直接利用智慧停車區繳費機繳費，或手機下載路邊停車繳費APP行動支付繳費。

「不用再為了急尋不著停車位而傷腦筋！」鍾鳴時說，各校周邊雖設有家長接送區提供學生上下車，但對於年紀較小的低年級生、甚至公托與公幼孩童而言，很難由孩子自行下車入校，新北市將全面推動「家長接送區時段性禁停車格試辦智慧停車管理」，讓家長安心接送，未來將擴及有臨停接送需求的托嬰、托兒及托老等機構，讓停車管理更人性化。

(中時 )