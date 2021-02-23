台南市楠西區長照就醫接送專車，23日首班專車8點20分出發，區長李鴻裕（左）協助長輩上車就坐。（劉秀芬攝）

台南市楠西區長照就醫接送專車，23日首班專車8點20分出發。（劉秀芬攝）

台南市楠西區長照就醫接送專車，23日首班專車8點20分出發。（劉秀芬攝）

台南市楠西區長照就醫接送服務，23日首班專車8點20分出發，一早8點左右就有老人家到公所報到，在區長李鴻裕、公所社會課員工協助下，13名就醫及陪同者陸續上車就坐，有老人家讚公所服務好、車子舒適，以後不用再轉乘公車或花錢包車去看病。

楠西區公所去年向衛生福利部申請「推展長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，獲得補助購置乙類無障礙大客車1輛，提供區內65歲以上長者、行動不便之身障朋友及其陪伴者就醫接送服務，去年底司機也已到任。

經過宣傳及調查，楠西公所先規畫2條載運路線，固定每月星期二及星期三上午時段從公所發車，載送長者、身障者及陪伴家屬至成大醫院及嘉南療養院就醫，預計每趟可載運可達13人，包括1輪椅座位區。

家住楠西東勢里的68歲獨居王姓長輩，因行動不便且無與家屬同住，平日僅能以電動代步車至住家附近的據點共餐或採買日用品，若要到市區看病拿藥就得要包計程車來回，或是拄著拐杖搭乘班次不多綠支線公車至玉井區，再轉乘其他公車，每次往返車資或時間所費不貲。

楠西區公所申請的長照就醫接送小巴，附加身心障礙者專用輪椅昇降機，除能將輪椅直接推上專車外，公所另協助申請陪同就醫人員，而且接送專車直接停在醫院門口讓就醫者下車，長輩不用再從站牌大老遠走到院內。

李鴻裕表示，當初考量到楠西區人口數近萬人，但地處偏遠，又無直達台南市區公車，因此積極向衛福部申請小型巴士，一次可以接送10多人，不足經費由公所籌款補足，而且為服務搭乘的老人家及身障弱勢，目前提供免費接送服務，而且還提供便當午餐。

23日首班就醫接送車8點20分出發，公所社會課同仁也跟車前往。李鴻裕表示，目前規畫兩條路線，如果民眾有需求，可向公所洽詢，公所會視人數調整班次及路線，盡量滿足長者就醫交通接送需求。

(中時 )