肥胖是現代人的文明病，根據世界衛生組織的資料顯示，全球肥胖人口已超過總人口的40％，帶動減肥藥物需求提升，但過去許多人使用含有奧利司他（Orlistat）成分的減肥藥會出現腹瀉、油便等讓人相當困擾的副作用，國家衛生研究院今天發布研究，發現中孔洞奈米矽球能有效將人體無法吸收的油脂，吸附在糞便內一同排出，可望降低肥胖患者服用奧利司他後所產生的副作用。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維率領研究團隊，多年來專攻中孔洞奈米材料（mesoporous silica nanoparticles, MSNs）在藥物上的應用，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂材料－中孔洞奈米矽球。預計下周開始向廠商進行技轉。

羅履維表示，世界三大減肥藥羅氏鮮、沛麗婷、諾美婷，但後兩者分別在去年、2010年因致癌、心血管疾病被我國食藥署下架，但含有奧利司他成分的羅氏鮮，可抑制人體脂肪分解酵素分泌，讓腸胃道減少油脂的吸收，根據調查有約79％的人，在服用羅氏鮮後會出現油便、放屁次數增加等副作用，徒增患者生活上的困擾。

而羅履維這次所發表的奈米材料，即可有效膠固化這些多餘的油脂，減少放屁、油便等副作用機會，且該奈米材料不會影響人體其他器官，目前已在美國、英國、德國、法國、義大利、西班牙、台灣、澳洲、加拿大等國取得專利。

羅履維指出，針對這項新技術，目前正與國內生技製藥廠討論量產的研發合作，以及未來的商業發展策略，共同開發MSNs的PIC／S GMP量產製程，預計下周開始進行技轉，接下來會先擴大動物實驗，若一切順利最快明年第3、第4季可進入人體試驗。

中山醫學大學附設醫院家醫科主治醫師陳欣湄則說，奧利司他確實會產生拉肚子、腹瀉等與油脂有關的副作用，一般來說只會對BMI大於27以上的病患開立處方，若天天服用也要記得補充維生素A、D、E、K，提醒民眾若有過重、肥胖的問題，可先向醫師求助，切勿自行購買減肥藥物使用。

(中時 )