「羅氏鮮」是目前極少數經過食藥署核准的減重藥物，具有一定控制體重效果，但不少人難以忍受腹瀉、油便等副作用，國衛院發表「中孔洞奈米材料傳輸藥物」新技術，如運用在這類減重藥物，就能吸附並膠固化油脂，降低油便困擾。

含有「奧利司他」（Orlistat）成分的「脂肪脢抑制劑」類型藥物，因為具有減低油脂吸收等療效，目前成為全球減肥藥廠市場中的主要產品，使用者眾多。

此類藥物進入腸胃道內，發揮脂肪降解作用，體內吸收，無法降解的油脂，就從大腸排出體外，因此導致腹瀉與油便等擾人副作用，少數人還因此當眾出糗。

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維表示，中孔洞奈米材料在藥物傳輸應用上，具有相當優勢，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，就能開發出最佳的吸附並膠固化油脂的奈米材料。

研究顯示，在口服中孔洞奈米材料後，能高比率從體內與糞便一起排出，顯示此材料具有相當的安全應用性，若搭配抗肥胖藥物，將可減緩油便、腹瀉等副作用。

羅履維解釋，以Orlistat為主成分的脂肪脢抑制劑類型藥物，未來仍為減重市場的主流藥物，如能與中孔洞奈米材料結合，製成新劑型，就能大幅降低副作用，提高使用便利性。

該項研究成果已獲得多國專利，以及台灣科技部「未來科技突破獎」，羅履維說，正積極與國內生技製藥廠商討論量產研發及合作，進一步確認推定未來臨床相關使用有效劑量以及效率判定模式。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)