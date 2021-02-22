台灣國際勞工協會因3名印尼移工阿喜、亞弟、阿娣逾期居留22上午赴移民署陳情，協會以及聲援立委認為3名印尼移工遭雇主、仲介耽誤，導致沒有到移民署申辦居留許可，希望能就地合法。移民署表示，3名移工已逾期300多天，儘管遭仲介耽誤，但移工自己也有注意義務，移民署就算通融，也要考慮法律的公平性，並不同意給予彈性處理。

移民署表示，考量國際疫情嚴峻，去年3月至6月已經推動「擴大自行到案專案」，從原本30天延長到91天，均採最低額度2000元，但3名移工有2名是在疫情前就已逾期，其中1人則是疫情中。

儘管因仲介或雇主在移工申請工作許可後，疏忽申請居留許可，移工本身也應有注意居留效期的義務，除非是遇到天災或其他不可歸責情形，不能因雇主、仲介未辦妥而要求免責。

移民署表示，協會所提出的3名移工均已逾期居留300多天，依規定逾期罰鍰是1萬元，裁罰後要出境重新辦理入境，但考量疫情，希望移工能自行離境。移民署呼籲，在台之外國人，務必注意居停留效期。至有關該協會及到場4位立法委員所提，改善移工聘僱及居留之相關友善措施建議，將擇期與勞動部再行研商，以維護移工權益。

(中時 )