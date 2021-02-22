全家(5903)因應開學後準備早餐需求，2月24日起推出匠土司家庭號超值配，並同步推出健康志向-蛋白纖維餐系列，搶攻年後開學及健身商機。

年假結束陸續復工開學，不少人藉由飲食及規律運動來維持健康體態，全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，觀察近年健身風氣盛行，能增肌、減脂、增蛋白類型的商品持續熱銷，其中人氣商品「健身G肉餐盒」年銷量突破百萬，統計近3年即食雞胸肉商品銷量逐年皆倍數成長，全家自2月24日起推出「健康志向-蛋白纖食系列」，除了加入「超級大麥」補充膳食纖維外，再選用雞胸肉、蛋白、豆腐等蛋白質補充食材，一次滿足消費者運動前後飲食。

為因應開學後早餐需求，全家亦自2月24日到3月23日推出匠土司家庭號超值配，凡購買任一件家庭號土司加69元，即可加購自有品牌FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳，並推出烘焙集章活動，「全家」會員於活動期間2月24日至3月23日，購買烘焙類全品項商品任一件，其中包含匠土司、極鬆餅、滿餡麵包系列，就可集一章，集滿10章可兌換麵包、Let's Cafe經典拿鐵、10元購物金等人氣好禮。

全家便利商店1月合併營收為70.47億元，年增0.7%。全家指出，2月正值農曆新年業績旺季，連假期間預期全台天氣良好，且將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，以及春節後開學開工的促銷活動，皆有助業績趨勢向上。

(時報資訊)