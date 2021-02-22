新竹林管處在加里山大坪登山口設置2座流動廁所。（林務局提供／謝明俊苗栗傳真）

加里山大坪登山口的流動廁所，目前由賽夏族巡山隊員管理維護。（林務局提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄加里山已成為熱門中級山之一。（謝明俊攝）

加里山大坪登山步道林相優美。（謝明俊攝）

南庄加里山近年來成為國內山友喜愛攀爬的中級山之一，登山步道沿路的杉木林，景緻優美，但卻因缺乏如廁設備，使得許多山友方便後，沿途留下許多衛生紙，被當地賽夏族人戲稱是遍地開滿小白花，林務局為造福山友，特別在加里山大坪登山口設置2座流動廁所，徹底解決小白花的困擾。

2019年登山健行網站「健行筆記」舉辦「全台縣市步道大票選」，結果南庄加里山榮獲第3名，可見加里山的秀緻景觀已獲得許多山友肯定，尤其加里山大坪登山步道沿線，由林務局植滿杉木林，林相筆直參天，行走在杉林間步道，讓人格外清新悅目，加上近1年來國內旅遊大爆發，更使加里山不論假日或平時，都有許多山友前往。

但由於攀登加里山一趟來回至少需6至7個小時，山友們一定會有生理需求，隨地方便的結果，就是在步道沿線留下許多衛生紙團，讓一些山友及負責維護步道清潔的賽夏族護山隊員，戲稱這是滿地開放的小白花。

為了解決小白花之亂，林務局新竹林管處決定在加里山大坪登山口處，試行設置流動廁所2座，供山友方便使用，林務局並呼籲山友們，出發前先在流動廁所抒解部分需求，以減少在登山過程中，臨時在步道沿線方便。

林務局提醒，如果山友要臨時方便，務必先告知同行山友、並請遠離步道及水源、利用樹枝或石塊挖坑、隨身準備容易化解的衛生紙，避免使用面紙、結束後以土填好填滿，避免汙染環境。

林務局設置的2座流動廁所，目前委由賽夏族護山隊協助管理維護及清潔，由於山區缺乏水源，所以流動廁所的用水，都靠隊員們由山下載運上山補充，林務局希望山友們節約用水，讓大家都能方便使用。

(中時 )