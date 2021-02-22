距離藻礁公投第二階段連署截止只剩6天，目前連署書份數未達10萬，距離安全份數35萬份仍有一段距離，以核養綠公投領銜人黃士修今(22)日表示，非核家園就是導致千年藻礁被毀的最大原因，也點名民進黨立委反核只是為了私利，其實根本是在打假球。

黃士修指出，最近幾天，政治圈、媒體圈、社運圈，各界人士都動起來幫忙宣傳藻礁公投，看了其實很心痛，當初民進黨立委洪申翰屢屢站在藻礁公投、反蘭嶼核廢貯存場、反知本溼地光電案記者會旁邊，至今，蘭嶼核廢未遷出、知本濕地被開發，原住民族不是被利用，就是被分化，而洪立委繼續吃香喝辣，一邊說要推動氣候法案，一邊說要迎戰擁核公投。

如今三接正在動工，千年藻礁已經開始被破壞了，我們還要忍受多少消費原民正義、土地正義、環境正義的行為？

黃士修說，藻礁公投連署剩不到一周，目前連署書未破10萬張。一開始整整75個公民團體，結果日均回收只有1300張，每個公民團體平均只收到17張。如今許多環團卻在凱道開記者會，預告要舉辦反核音樂會，呼籲全民投下核四公投反對票。

中華民國有史以來，非核家園的政策引發最多公投案，包括第7案反空污公投(全國公投通過)、第8案反深澳公投(全國公投通過)、第16案以核養綠公投(全國公投通過)、第17案重啟核四公投（已成案待投票）。

還包括核能減煤公投(被中選會駁回)、核電延役公投(被中選會駁回)、公投綁大選公投(與反萊豬公投連署中)。

別說台灣，就算放眼國際，也沒有任何一個國家因為某個政策有如此多的公投案。

黃士修表示，藻礁被毀就是因為觀塘三接，觀塘三接就是因為大潭擴建，大潭擴建就是因為非核家園。但無論如何，還是希望願意連署的民眾響應號召，拯救已存在數千年的珍貴藻礁。

(中時 )