大潭藻礁的公投連署截止在即，民眾黨立委蔡壁如27日下午前往苗栗縣三義鄉勝興車站，參加荒野保護協會藻礁公投連署活動，她手拿文宣，大聲向遊客說明保護藻礁的重要，她表示桃園大潭的藻礁有7600年的珊瑚，希望能夠透過公投方式把珍貴的藻礁保留下來。

桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站案，2018年環評通過至今爭議不斷，環保團體發起「搶救藻礁」公投連署，第二階段連署即將截止，近日再度引起關注。立委蔡壁如27日下午前往苗栗三義勝興車站參與荒野保護協會藻礁公投連署活動，大力替大潭藻礁公投拉連署，有遊客熱情要求合照。

有媒體問到大陸抵制台灣鳳梨進口，蔡壁如表示，大陸片面不進口台灣鳳梨，台灣應有自己農業政策，昨日聽到此消息民眾黨總召已出來呼籲農業政策應有整體規畫，目前鳳梨在國內銷售大家可以同心協力，也呼籲全民幫助農民銷售鳳梨。

蔡壁如認為，此事涉及大陸當然會有一些政治目的，但實際原因不清楚，大陸片面不進口鳳梨對我國農產品會有衝擊，國內應有一套農產品銷售方法。

(中時 )