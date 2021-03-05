羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

藻礁公投連署破50萬份，不過經濟部長王美花指「公投通過將導致中油的天然氣接收站工程延宕，恐增加500萬噸燃煤用量」，今早她在立院受訪，強調「這絕對不是威脅」；行政院長蘇貞昌也說「這不是對抗，也沒有威脅，是要大家做明智抉擇。」國民黨革實院長羅智強上午在臉書回嗆民進黨說，不破壞藻礁，就要吸空污，兩個只能選一個，台灣人會選「民進黨下台」。

羅智強在臉書連發兩文說，民進黨說，不破壞藻礁，台灣人就要吸空污，兩個只能選一個；他告訴民進黨台灣人會怎麼選，台灣人會選：民進黨下台！真的，只要民進黨下台，就沒有這個荒謬的問題。

他說，為了減碳，美國總統拜登宣布要在2035年「發電零火力」，要用核能、再生能源來取代燃煤、燃氣發電；民進黨卻說不蓋天然氣接收站，台灣就要增加燃煤發電。民進黨是有多愛火力發電啊！是在打拜登巴掌嗎？是在說氣候變遷不重要嗎？藻礁永存、非核減煤是蔡英文選前的承諾，如果做不到，就請蔡總統為「政見詐欺」下台負責！

「說藻礁永存的是蔡英文，說留藻礁就讓你吸燃媒的也是蔡英文政府。」羅智強酸說，藻礁公投狂破50萬份，這要謝謝2013年的蔡英文說：「台灣進行經濟發展之際，自然、文化資產的保護也很重要，尤其是累積幾千年卻面臨生存危機的珍貴藻礁。」、「相對於珊瑚礁是「動物」造礁，藻礁則是「植物」造礁，生長速度比珊瑚礁更慢，是全球難能可貴的生態。」、「藻礁媽媽，是海洋生物的育嬰房」。

羅智強說，蔡英文2013的聲援，全台灣人民都記在心裡，我們不會傷害台灣的藻礁媽媽。

(中時 )