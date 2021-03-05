藻礁公投連署昨晚突破50萬份，對於行政院發言人羅秉成近日多次表示，興建中油第三天然接氣站計畫面積已比馬政府時代大幅縮小，避開藻礁區，若三接不興建，恐面臨缺電危機，民眾黨團副總召高虹安今表示，行政院不可以用缺電的問題恐嚇民眾，這是不好的回應方式，應該誠實面對全台能源政策的問題。

面對藻礁公投連署成案在即，羅秉成昨重申，興建三接是為了「增氣減煤」，減少用煤氣發電，改善空汙問題，若三接政策終止，要選其他地方開發，推遲時間至少超過10年以上，不排除電力因此吃緊。

對此，高虹安表示，民眾黨團本周重新盤點檢視政府能源政策，發現三接佔比沒到那麼大，政府想把藻礁連署公投跟沒電因素扯在一起，扭曲環團要求選址其他地方的訴求，用恐嚇的口吻，如果三接不興建會有缺電問題，政府不可以恐嚇方式回應環團訴求。

高虹安認為，政府應該誠實面對能源問題，不管是天然氣、煤氣、綠電等發展，應該要通盤檢討檢討，不是單一就藻礁、三接的事情，抹黑環團跟民眾連署公投的努力。

高虹安強調，藻礁連署公投已突破40萬份連署，門檻非常高，代表藻礁公投反映社會大眾民意，且該訴求被民意接受，政府應該退一步思考全台能源政策如何加速推動，並全盤考量，而不是為了反對連署公投恐嚇人民。

(中時 )