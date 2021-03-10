民眾黨為佈局2022選舉，陸續於各縣市成立地方黨部，但9日卻傳出內鬨傳聞，立委高虹安推薦一名商界人選出任台中市黨部主委，但包含黨主席柯文哲等在場人士皆不認識，副市長蔡炳坤則不認同，導致高不滿甚至怒拍桌，對此，蔡炳坤坦承確有此事，但僅認為這是每個人表達意見的方式有所不同。

蔡炳坤指出，最近會議的確有討論到各縣市主委人選，但高推薦的沒商界人選，因為他們都不熟悉，也沒見過，所以他覺得能夠緩一下，一方面讓大家認識一下，也讓主席跟對方面談後再做決定，因此最後暫時否決。

被否決後還拍桌等情況，蔡炳坤表示，的確高虹安提出的人選，因為他們都不熟悉，也沒見過，所以他覺得「能夠緩一下，一方面讓大家認識一下，也讓主席跟對方面談後再做決定。」

針對高虹安疑似在被否決後，憤而拍桌的情況，蔡炳坤回應，這不是什麼吵架，只是表達意見，而且會議是共識決，並非一人否定就可以成立，他認為最後做出暫緩的決議還滿好的，萬事緩則圓。

蔡炳坤表示，每個人表達意見方法各有特色，一個團隊要互相包容理解，最重要的不是去談說過程有什麼爭議，而是結論大家能否接受，他強調，最後的決議，只要是大家投票的共識，一定會給予認同，並且在討論過程中的意見，他也都會尊重。

(中時 )