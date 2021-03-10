文化部長李永得今(10)日赴立法院報告業務概況，但立委高虹安指出，文化部所列年度施政重點，不少計畫執行者的人事早懸缺已久，最晚如台史博館長便有近半年無人選接任，更引述媒體報導稱其現象為「文化部人事高層大逃亡」。李永得回應，9成懸缺人事預計可於4月上任，立委引述的報導則是「胡說八道」。

高虹安所列懸缺人事除台史博館長外，還有懸缺近3個月的文資局長、懸缺近4個月的文策院院長、懸缺超過3個多月的空總執行長及懸缺1個多月的生活美學基金會董事長等職，9日也有資訊處高級主管退休離職。這些高層多為文化部重要計畫的執行者，也是推手，如今則如群龍無首。

李永得解釋，許多高層皆為屆齡退休離任，文化部人事布局要做全盤考量，找到適當的人最重要，需要觀察，不能隨便找。多數人事陸續已在作業程序中，如行政院日前公布的新任政務次長李靜慧，就是在跑流程等上任。預計4月便有9成懸缺人事可到位。

高虹安則引述媒體報導質疑，高層出走原因是否為文化界對李永得強勢作風而觀感不佳，甚至有文化界人士批李永得「好鬥」，是否需虛心檢討。

李永得強調，人事懸缺核心原因就在多數高層為屆齡退休，有些報導他會看、會接受、會檢討，「但有些報導我連反應都不會，都是胡說八道。」可以稱他好鬥，如對於中國文化入侵，他認為要有適度兼顧民主機制的防守措施，就不會退讓，「其實我很重視社會溝通，有些部分我不願去回應，而且我希望他繼續寫，如果這樣文化界對我信心喪失，責任我自己負。」

(中時 )