美國原油生產在嚴酷環境下復原緩慢，使供應方面的擔憂升高，以及需求正從疫情的重創中復甦，周一原油價格走高。

目前美國期油上漲0.79%，報每桶59.71美元，上周收跌0.4%。繼上周上漲近1%後，布蘭特期油周一再漲1.03%，報每桶63.56美元。

高盛銀行將布蘭特原油價格預測調升10美元，為油價帶來提振。該投銀看好布蘭特期油到第二季將升至每桶70美元，並在第三季進一步漲至75美元。

高盛分析師在報告中指出：「受惠於庫存可望減少，以及邊際成本升高，現在我們預期油價將漲的更快、更高」。

分析師預估德州與北美大平原（Great Plains）各州異常酷寒的氣候，已迫使多達400萬桶/日的原油產量，以及210億立方英尺的天然氣產量關停。

油田工作人員可能需要幾天時間為閥門除冰、重啟系統，並啟動油氣生產。分析師表示，因水壓降低、天然氣與電力停擺，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠正在評估相關損害，可能需要長達3周時間才能恢復大部分營運。

ANZ Research則在報告中指出，以長遠來看，今年美國頁岩油公司的資本支出減少，將使鑽探活動減弱，因此產量仍將低於疫前水準。

(時報資訊)