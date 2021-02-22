紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周日表示，最早在南非發現的變種新冠狀病毒已經擴散到紐約。

古莫周日召開記者會表示，納蘇郡（Nassau County）一名居民被測出感染了可能對某些疫苖具有抗藥性的南非變種病毒，此為紐約州首例本地病例。

數日前，一名康乃狄克州居民在紐約市某醫院確診感染南非變種病毒。

古莫表示，紐約人保持警惕，戴口罩、勤洗手並保持社交距離，將比以往任何時候更為重要。「我們正在一場競賽中，這是一場我們接種疫苗的能力與隨時可能快速擴散的這些變種病毒之間的競賽，只有繼續做個聰明人，並保持紀律，我們才能贏得這場比賽。」

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，南非變種病毒B.1.351在今年1月底首度出現在美國，目前已經擴散到至少10個州，已呈報的感染病例達21起。

美國CDC曾表示，來自未經同業審核之研究報告的初步證據顯示，莫德納（Moderna）疫苗對南非變異病毒株的效力「可能減弱」，但該主管機關也表示還需進行更多研究。

(時報資訊)