美國海軍羅斯福號和尼米茲號兩個航母打擊群，除夕前在南海進行聯合巡弋，意在威嚇中國大陸。而共機近期頻繁擾台，我海巡署和海軍對此將在3月下旬於東沙島、太平島舉行實彈軍演，讓區域情勢出現升溫跡象。前民進黨立委沈富雄直言，他想對北京政府說，日後「中美較量」煩遠離台灣，因為戰機驅離很花錢。

美國新總統拜登政府上任後，即呼籲兩岸對話，因此蔡英文總統在農曆新年前，召開國安高層會議後，發表公開談話，她強調，兩岸和平關鍵的鑰匙在「中國」大陸手上，祝福對岸人民新春安康，也希望促成兩岸和平穩定。

圖為「羅斯福號」（左）和「尼米茲號」（右）舉行聯合軍演。（圖/摘自美軍太平洋艦隊臉書）

但沈富雄22日直言，南海像棋盤，北京把它看成是中國的「加勒比海」，將個個島礁一一步陣，如同在邊邊角角上落子。但老美豈能容中國大陸在曠野圈地，來了「羅斯福」和「尼米茲」，妥妥美式的俥傌炮對上中國圍棋。

沈富雄認為，台灣佔有東沙及太平島，是承繼前人先佔的餘蔭，更有兩強交鋒矛盾中的身影。他並分析中美看待太平島差異之處，「老美看太平島：只要是你的，就不是他的」。「中方看太平島：只要是你的，他日就是我的」。

他指出，若中美雙方都暫且放台灣一馬，那我們(台灣)可以練練兵放放炮。沈富雄還說，馬政府時期所提「南海倡議」只不過是搞笑罷了，因為「九段線和十一段線無異，宣示主權，說說而已」。

最後，沈富雄也呼籲，敬請北京當局，今後要與老美較量，飛機何妨稍微偏離台海海峽中線？最好是稍離我西南空域，每次隨機起舞，不但累人，而且花錢，大人比武，小的奉陪不起。

南中國海，South China... 由沈富雄發佈於 2021年2月21日 星期日

(中時新聞網)