總統蔡英文2016年上任至今近5年，今年面臨大陸共機擾台、高雄市議員黃捷罷免案，桃園醫院爆發群聚感染等事件，台灣民眾是如何看待？媒體公布2月份最新國政民調或許可供參考，據《美麗島電子報》董事長吳子嘉提前公布數據顯示，蔡英文的信任度為59.2 %、較1月民調信任度59.6%，略為下滑0.4個百分點，不信任度為34.6%，較1月36.2%下降1.6個百分點。網友看完留言「評價兩極」。

吳子嘉26日在《關鍵時刻》節目公布蔡政府《美麗島電子報》2月國政民調(僅部分)，除信任度外，蔡英文的施政滿意度為59.8%，與1月同為美麗島公布結果57.8%相較，增加了2.0個百分點；不信任度則有36.2%，比上個月39.5%減少2.9個百分點。

蔡英文總統(左)、行政院長賴清德(右)。(圖/本報資料照)

在國內整體經濟狀況上，民眾對蔡政府的滿意度為45.1%，較1月的39.5%，增加5.5個百分點，不滿意度為52.0%，較上個月58.8%下滑6.8個百分點。

值得注意的是，吳子嘉也公佈了被外界傳出可能參選2024的行政院長蘇貞昌施政滿意度，2月最新滿意度為54.2%，較1月的52.0%，上升了2.2個百分點，不滿意度為40.3%，較上月43.4%，下降了3.1個百分點。

在政黨好感度方面，民進黨好感度為53.1%，較上個月50.4%，上升2.7個百分點，反感度則為38.4%，較上個月40.4 %，下降了2.0個百分點。國民黨好感度為33.3%，較上個月33.6%，下降0.3個百分點，反感度則為55.2%，較上個月55.3 %，下降了0.1個百分點。

看完民調的網友在PTT論壇留言回應，「評價兩極」、「經濟就是永遠都不好」、「蘇貞昌會被討厭還蠻正常的」。

(中時新聞網)