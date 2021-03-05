中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，將把疫苗重心移到國內，建立疫苗2廠，盼讓國產疫苗進行小量生產。今天他進一步表示，中間要經過一些考驗，但國產疫苗量產時間大約在7月。

針對國產疫苗開發，陳時中日前表示，國產疫苗若順利，6月底可通過緊急授權，7月多有望開打。而到目前為止，國產疫苗的臨床試驗順利，專家一期技術性資料有信心。他也說，將把疫苗的重心轉移到國內，建立疫苗2廠，盼讓國產疫苗進行小量生產，加速臨床試驗、技術轉移的速度。

今天陳時中赴立法院備詢前，對於國產疫苗也重申，希望國產疫苗能先把產能做出來，但也需要看臨床試驗是否能成功，中間要經過一些考驗，預估量產時間會在7月。

對於國產疫苗二廠的建設是否已有初步規劃？陳時中表示，相關議題正由國發會討論中，目前地點已經沒問題，會朝向建立二廠的目標前進。

被問到是否會安排蔡英文總統、行政院長蘇貞昌優先施打AZ疫苗？陳時中說，如果大家不敢打，蘇貞昌之前已經有說願意先打，不過還是希望按照專業順序進行，「如果大家有遲疑，我們帶頭來打也沒有問題」。

行政院長蘇貞昌則表示，他已經說過，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我先打」，現在看到國人踴躍打疫苗，所以就鼓勵大家依照指揮中心所排的順序，大家一定要一步一步來，才能把世界稱讚的安全繼續維持下去。

至於COVAX第二批AZ疫苗何時抵台？陳時中僅說，目前還沒有消息。而國軍是否規劃先施打第一批抵台的疫苗？他說，國軍的排序應該還排不到。

(中時 )