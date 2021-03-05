日前國民黨主席江啟臣接受路透社專訪，指中國大陸是台灣面臨的主要威脅，對此孫文學校總校長，國民黨主席參選人張亞中提出不同看法，直言舉凡台灣面對的空氣品質、新聞自由、食安等威脅，不就是源自執政期間推動廢核、關中天、進萊豬、挺廢死的民進黨？因此民進黨才是台灣最大的威脅。

張亞中指出，「下樑不正因上樑歪」。蔡英文做為國家領導人，博士論文卻要躲躲藏藏、密封三十年才能公開。能期待她不說謊成性、虛偽造假？能期待她人格坦蕩、勤政愛民？能期待她在意是非黑白、民間疾苦？能期待她用人唯才、為國興利？

張亞中列舉，在蔡英文領導下，進萊豬、買軍火、貼川普、嗆中國、關中天、廢核電、挺廢死、騙百姓、鬥在野黨，真是好不威風！但台灣有安全了嗎？事實卻是：食品有威脅、經濟有威脅、國防有威脅、外交有威脅，空氣有威脅、新聞自由，這又是誰造成的？

張亞中分析，蔡英文及民進黨之所以還能為所欲為，只因他們做了一件事，就是利用「仇中」製造兩岸敵對，然後再利用兩岸敵對，取得「愛台」論述上的制高點。只要能夠將「中國是台灣最大威脅」烙印在人民的認知裡，民進黨就可以在台灣吃乾抹淨，永遠享受權力富貴。

因此張亞中直言，台灣最大的威脅，是蔡英文、是蔡英文的執政團隊、是民進黨所建構的「仇中」意識形態。

張亞中提醒，做為最大在野黨的國民黨，要做的不是拿香跟著民進黨拜，也不是跟著民進黨鸚鵡學舌，或是跳出來替民進黨的「中國是台灣最大威脅」的說法找原因、找解釋。不能破民進黨的「反中」、「仇中」意識形態，提不出「為兩岸創造和平」的大論述，國民黨就會被民進黨永遠壓在地上打，而難以翻身。

(中時 )