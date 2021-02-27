21歲李姓男子日前到北市光復南路超商，持ibon條碼繳款單向店員表示，因前班店員操作掃描繳費單條碼失誤，導致已繳付的2萬元未進入帳戶、完成匯款，要求店員補刷條碼，20歲邱姓女店員機警察覺有異，立即向ibon客服人員查證，並向警方報案，信義分局三張犁派出所員警到場，當場將李嫌逮獲，戳破這種最新的詐騙手法。

警方調查，李嫌24日晚間到松山區寧安街超商，向店員表示早上曾至該店分6筆、共繳交了12萬元卡費，但款項並未匯入指定的虛擬帳號內，佯稱經向ibon公司客服查詢，發現是超商操作失敗，要求店員再重新補刷條碼。事後超商結帳時，才發現現金短缺12萬，且李男早上根本沒來過店裡。李嫌得手後食髓知味，想到另一家超商故技重施，所幸被店員識破。

警方表示，任何人均能透過ibon申請虛擬帳號設定，並取得繳費條碼，與代收其他費用方式相同，通常民眾是交付現金給店員，店員以掃描器掃描條碼後再按確定鍵，款項即會進入虛擬帳號內。沒想到李嫌竟會異想天開，想出這種詐騙手法誆騙店員。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )