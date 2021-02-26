前法務部長邱太三接掌陸委會主委，被認為是總統蔡英文對美國總統拜登上任後所作的調整。邱太三表示，台灣今年勢必要往前、出去，他的目標就是做好準備工作。前民進黨立委沈富雄表示，邱太三說向前，他覺得很奇怪，明明他是南向，重點是在南洋，為什麼要說向前？很奇怪；其實是向中國大陸，但是他又不講。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，邱太三25日講了很重要的話，他說最近兩岸關係是有一點冷、有一點硬，但是他認知到美國總統拜登上來、這個政策會有改變，還有疫情終究會過。所以我們要走出去，而且我們要向前。沈富雄認為，走出去是應該的，每個人都會走出去。但是向前，他覺得很奇怪，你是南向，你的島是90度轉彎的，重點是在南洋，為什麼要說走向前？

沈富雄認為，邱太三沒有講到台灣要走向哪裡，其實是向中國大陸，但是他又不講。你要向大陸，怎會說要走出去、又要向前，那你要向大陸，老實說就好了。就好像國台辦的發言人說回去「九二共識」；這要怎麼回應呢？不用假，就是「一中原則」。

沈富雄指出，「一中原則」也沒什麼不好，可以討論。我們台灣的中華民國憲法裡頭，也有一中，你不喜歡，就說出來，這樣才好。政治沒有那麼複雜、也沒那麼困難。

(中時新聞網)