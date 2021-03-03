作風強勢的學理派陸委會主委陳明通調任國安局長，作風和緩的務實派邱太三接掌陸委會，總統蔡英文對大陸釋出和善的信號。學者袁鶴齡卻認為，蔡政府目標仍在於綠營的長久執政，除非美國對華政策調整，能迫使蔡政府兩岸政策轉向，否則民進黨不會放棄「反中牌」。從過去民進黨選舉獲勝的經驗來看，「反中」仍是它的一張重要王牌，

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡接受香港媒體《中評社》專訪時表示，邱太三就職談話期許兩岸「春暖花開」，是近年蔡政府友善的發言。國台辦姿態有放軟，同時強調九二共識並不等同於一國兩制等。台陸雙方的對話，互相透露出兩岸重新恢復交流是有機會的。

袁鶴齡認為，兩岸恢復交流的關鍵仍在於「九二共識」。若沒有九二共識作為兩岸協商基礎，無論陸委會或國台辦的談話再如何正面、友善，終究只是各說各話而已。國台辦特別重申九二共識脈絡，就是試圖把話說清楚，也就是留一扇門給蔡政府，並把九二共識這把關鍵鑰匙交給民進黨，端看蔡政府是否願意重新開啟兩岸互動之門。

不過，針對民進黨是否願意拾起九二共識，袁鶴齡相對悲觀，因為蔡政府現在所作所為，都是以民進黨的長久執政為首要考量，從過去民進黨選舉獲勝的經驗來看，「反中、仇中」仍是一張重要王牌，蔡政府不太可能為了經營兩岸，而喪失選舉優勢。

袁鶴齡舉例表示，大陸暫停台灣鳳梨進口事件，從蔡政府的處理方式可以看出，仍是以民族主義來反應。為了鞏固支持基礎，民進黨並沒有理性地就貿易爭端對症下藥，而是持續操作反中意識形態，所以民進黨的意識形態如果不變，不可能願意接受九二共識，兩岸也難以春暖花開。

(中時新聞網)