新冠肺炎疫情令全球籠罩在二次世界大戰以來最為嚴重的經濟危機。根據最新發布的駿利亨德森全球股利指數，2020年全球企業派息規模下滑至1.26兆美元，整體派息負成長12.2％。

儘管如此，2020年企業派息表現仍優於駿利亨德森原先樂觀預期的1.21兆美元，因為第四季企業刪減派息的幅度比預期來得小。另一方面，2020年企業基礎派息負成長10.5％，萎縮幅度低於全球金融危機時期。駿利亨德森全球股利指數下降至172.4點，創下2017年以來最低的水準。

此外，根據駿利亨德森的樂觀預期，即便2021年第一季的派息將持續下滑，但是今年整體派息規模將成長至1.32兆美元，整體與基礎派息將分別成長5％與2％。在悲觀的情境下，今年整體派息與基礎派息可能會分別負成長2％與3％。

整體來看，2020年在亞洲，澳洲企業派息受創最深，因為銀行產業向來是澳洲企業派息的主力，但是一直到12月為止，澳洲主管機關持續對銀行派息嚴加控管。另一方面，大陸、香港、瑞士、與加拿大的派息表現名列世界前茅。

其中，英國與歐洲刪減派息的幅度最為顯著，主因在於當地主管機關強迫銀行刪減派息，因此全球企業刪減的派息有過半來自英國與歐洲企業。儘管歐洲與英國企業派息規模跌破2009年指數首次問世時的水準，但是同時間北美企業的整體派息成長2.6％並創下史上新高。北美企業的派息之所以如此亮眼，主因在於企業可藉由停止或是減少買回庫藏股，保存手中的現金部位並維持股息發放水準，且北美當地的主管機關對銀行採取較為包容的態度。

第四季企業基礎派息下滑14％至2,691億美元，同時間整體派息僅萎縮9.4％。企業派發特別股息的規模亦高於預期，且美國企業針對未來四季發佈的派息目標亦超越市場預期。

2020年4月至12月期間，全球企業刪減與取消的派息規模總計2,200億美元，但是同時間仍派發9,650億美元的股息，金額遠遠超出刪減的規模。

這段時間以來，全球每八家企業便有一家宣布取消所有派息；五分之一的企業刪減派息；但仍有三分之二的企業調高派息或是維持派息水準不變。在全球企業刪減的派息當中，銀行產業約占三分之一，且刪減的金額較名列第二的原油產業高出三倍以上。60％的非民生必需品企業刪減或取消派息，但是傳統防禦型企業－食品零售、製藥、與個人用品－的派息相對不受影響。

在全球主要的股市之中，西班牙與法國企業派息受到影響的層面尤其顯著，總計有71％的企業受到影響；相較之下，僅9％的加拿大企業受到影響。

展望2021年第一季，我們預期企業派息將持續萎縮，但是萎縮幅度料將低於去年第二季至第四季期間的水準。

然而，今年全年度的企業派息前景仍充滿極高度的不確定性。即便疫苗問世令人充滿期待，但是許多國家的疫情卻仍不斷加劇。

值得注意的是，部分國家的銀行產業應可回復先前被迫刪減的派息，但是歐洲與英國銀行的派息水準將無法回到接近2019年的水準，未來派息的成長潛力亦將受到限制。

另一方面，那些在2020年展現派息韌性的國家料將在2021年延續強韌表現，但是部分產業的派息可能會持續承壓，直至經濟活動徹底重啟為止。

由於經濟活動無法立即擺脫疫情的籠罩，加上第一季派息持續走下坡的拖累，因此在悲觀的情況下，今年的年度整體派息與基礎派息可能會分別負成長2％與3％。另一方面，在樂觀的情境下，我們預期今年基礎派息有望成長2％，且整體派息料將成長5％至1.32兆美元。

駿利亨德森亞洲股票收益策略的投資組合經理人Sat Duhra表示，亞太（不含日本）地區的成長潛力眾所皆知，但是大家卻鮮少注意到亞洲企業越來越重視派發股息，且企業經營團隊投入大量心力，期望打造正常化的派息政策。

故此，儘管全球籠罩在史上數一數二嚴峻的經濟危機下，即便看到亞洲企業持續展現高度的派息韌性－除了澳洲以外，投資人也毋須感到訝異。許多亞洲國家有效防堵疫情，促使企業獲利早一步反彈成長，亞洲企業手握規模空前的現金部位，以及亞洲企業的股息派發比例原本就普遍偏低，因此即便在盈餘剛開始下滑的環境下，仍有維持或調高派息的彈性，種種因素加總起來令亞洲企業的派息優於其他區域。

駿利亨德森環球股息收益投資團隊客戶投資經理人Jane Shoemake表示，儘管這場疫情對數十億人的生活帶來難以想像的改變，但是對於企業派息帶來的影響程度其實與過去重度經濟衰退時期相當。非民生必需品產業的派息受到較為顯著的影響，但是防禦性產業則有能力持續派息。以各國的派息表現而言，英國、澳洲、與部分歐洲國家的派息萎縮幅度較為顯著，因為部分企業在疫情危機爆發前便已超發股息，且政府主管機關亦干預銀行產業的派息政策。以全球派息表現而言，2020年第二季至第四季期間的基礎派息寫下-15％的年增率，但是萎縮幅度仍低於全球金融危機時期。

此外，儘管部分國家與產業受到的衝擊相當嚴峻，但是以全球的角度建構收益投資策略，將可發揮分散配置的效果並緩和部分的衝擊。更重要的是，全球的銀行產業－同時也是派息規模最大的產業－在疫情危機爆發前大多擁有穩健的資產負債表。儘管部分國家的主管機關限制銀行派發股息，但是銀行體系仍維持正常運作並擁有健全的資本結構，因此能夠支持經濟活動運作如常。

最後，面對充滿挑戰的經濟環境，企業派息的穩定性仍相對優於企業的獲利表現。故此，股息永遠是投資人不容忽視的關鍵要素。

(工商 )