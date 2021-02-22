努力工作存錢買房是許多人目標，一位網友透露，朋友婚後和老婆回娘家時，岳父母催促2人趕快買房，並願意出2成的頭期款。不過朋友事後才得知，岳父母要求房子必須登記在老婆名下，想到貸款30年房子卻不是自己的，對此相當猶豫。

原PO在PTT上表示，朋友去年結婚，現在老婆懷孕快要生了。過年回娘家時，就被岳父母催說趕快買房，還願意幫忙出2成頭期款，一家子便順理成章準備貸款買房。不過朋友卻沒想到，岳父母卻要求房子必須登記在老婆名下，「因為頭期款是他們出的」，讓朋友相當猶豫。

原PO指出，朋友老婆根本沒有工作，以前都在家裡早餐店幫忙而已，父母只要求她以後在家帶小孩就好。儘管朋友工作可以負擔房貸和一家吃穿，但是貸款30年的房子卻是老婆名字，讓他實在不能夠接受。

對此，原PO建議朋友乾脆自己存頭期款買房，但他卻又被老婆罵說「父母都願意幫忙出了，幹嘛不買？是你的名字還是我的有差嗎？」並列舉很多女生朋友都是老公買掛老婆名，甚至直接沒貸款買的也有，何況她家裡還有付錢，直呼，「這樣很正常！」這讓原PO納悶，「房子買老婆名字，老公繳全部房貸很正常嗎？」

文章曝光後，網友紛紛熱議表示，「以前可以啦，離婚率低而且都比較認分，現在還是要多考慮」、「用頭期款價格就買到房，你這麼好欺負不欺負你欺負誰」、「買房子還要拿家裡的錢乾脆不要買」、「不是有共同持有，為什麼要整鍋端？」但也有網友認為，「正常啊，不然孩子你生，房子她買？」、「結婚後買的房掛誰的名字有差嗎？是辦分開財產制？」、「女方長輩有出頭期1/3，其餘貸款我在繳」。

(中時新聞網)