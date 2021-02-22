紙風車劇團年度兒童劇《雨馬》，將以客家文化重新演繹作家小野的繪本故事，預計今年3月演出。值得一提的是，道具白馬竟高達近5層樓，成為台灣表演藝術作品少見的大型道具演出。紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車在疫情期間以線上劇場努力突破劇場形式，《雨馬》則是在空間上力求突破。

紙風車文教基金會執行長李永豐將親自執導《雨馬》。今年1月及2月，紙風車沒有演出，緊鑼密鼓訓練演員演出，也預備為劇團今年度活動暖身。李永豐認為，困難總會過去，但孩子的童年只有一次，大環境越差，就更不能減少或降低孩子接觸美學的機會與品質。

《雨馬》的原作小野，也將於這齣戲中擔任編劇，讓帶有奇幻色彩的故事，能以戲劇形式再現。原作故事中，一匹每回出現總會伴隨雨水的神祕馬兒，也將在劇中成為關鍵角色，身披繁花與彩虹色彩，奇幻現身。藉由直逼近5層樓高的馬兒道具，打破鏡框式舞台劇場框架，讓觀眾席也成為表演舞台。

《雨馬》本於去年6月就要演出，但因疫情威脅，加上紙風車劇團工作室遭逢火災，讓姐妹團綠光劇團及紙風車劇團歷年來所累積的道具布景等，全數歸零。但兩團仍不氣餒，努力以推出線上劇場、重製道具布景、貸款等方式，站穩腳步。不光《雨馬》將於今年上半年演出，綠光劇團也要重新搬演《結婚！結昏？辦桌》，下半年預計推出《人間條件7》。

任建誠表示，能與團隊一起度過疫情，是眼前最重要的事情，希望能和演員、行政人員、音效技術人員等，一起走過難關。去年，紙風車努力以線上劇場突破疫情界線，也舉辦徵選影片比賽，得到許多有趣迴響，小朋友會嘗試以英文介紹自己的家鄉，對劇團而言，格外印象深刻。

(中時 )