國民黨主席江啟臣舉辦「活不起的未來」論壇，以社會對話之姿，找來民眾黨主席柯文哲同台與會，卻引起黨內反彈。江的想法，是想逐步拆解黨主席連任的內部炸彈之際，同時扮演在野「桶箍」，有如德國總理梅克爾，試圖以議題導向來團結外部力量，抗衡鴨霸的民進黨，進圖2022勝選、2024造王。但江忙著對外交友，卻疏忽內部溝通，如此領導作風若不調整，長此以往，難保不會翻船，活不到未來。

在江啟臣與核心幕僚規劃「生存、復興、壯大」三部曲中，目前由第二走到第三部曲，雖為重振國民黨，也帶有追求個人政治地位、連任黨主席的考量，包括先前打算調整李乾龍、連勝文等高層職務，邀趙少康重返國民黨後聘為中評委，以及被以「最古老亞洲政黨最年輕領導人」，獲《時代》雜誌遴選為2021百大明日之星之後，順勢宣布競選黨主席連任且不競選2024總統，以安朱立倫、趙少康等黨內有志大位者的心，減低連任黨主席的障礙，實有「利黨又惠己」的盤算。

這次安排與柯文哲同台「社會對話」，就是希望扮演「藍營桶箍」之外，續往其他在野勢力擴張，形塑「在野桶箍」的地位。不過江自知個人政治魅力、份量猶有不足，才打算藉由議題導向，拉攏其他在野勢力，一如德國總理梅克爾最初上任也缺乏個人魅力，卻憑著議題團結各政黨，最終成就政治聲望。

在江的盤算，也認為藍白合對2022縣市長選舉利大於弊，尤其台北市長選舉，至於市議員選舉則屬其次。但為減少反彈，規劃論壇仍刻意避開黨主席身分，連如何不同框受訪、何時進場握手、談什麼議題都事先磋商，搞得像「馬習會」般慎重。詎料黨內許多人不清楚江的「苦心」，北市議員眼睛更雪亮，直接以柯市府居住正義飽受質疑，猛戳「請鬼拿藥單」，但論壇在即，江柯同台已成騎虎，黨內再不滿，藍白合議題勢必繼續燒下去。

正因如此，在文傳會前副主委胡文琦接受民眾黨祕書長謝立功邀請擔任顧問，有無違反黨紀一度在考紀會、文傳會出現不同見解，也在藍營群組引發激辯，最後是文傳會副主委鄭照新出聲滅火，強調「當事人沒說明前，媒體說的都不該算數。」就是不想破壞江柯同台氣氛。

有則寓言指狐狸喜歡吃雞又不想四處追雞跑，靈機一動在懸崖邊立牌「如果不勇敢跳下去，怎知道自己不是老鷹？」接著每天在懸崖底下，吃著懷抱老鷹夢跳崖的雞。藍白合，誰是狐狸？誰才是雞？江啟臣得好好想想。

(中時 )