受科技股與非必需消費品類股大跌拖累，隔夜美股標普500指數收黑，那斯達克指數更重挫2.5%，創下去年10月28日來最大單日跌幅，受此影響，周二香港股市開跌逾百點，但目前反彈回到平盤之上，恆生指數漲0.32%，為30416.37點。國企股(H股)漲0.05%。

受美國科技股下跌拖累，恆生科技股指數目前跌0.84%，報9893.81點。

快手在周一收盤後正式納入國指及科指，目前股價下挫4%，報362.80港元。

受比特幣大跌影響，區塊鏈股走弱，目前火幣科技跌12.52%，歐科雲鏈跌12.75%，雄岸科技跌7%，柏能跌逾8.08%。

周一比特幣漲勢熄火，盤中重挫逾10%，甚至短暫跌破5萬美元大關。造成比特幣周一大跌的原因尚不清楚，但特斯拉執行長馬斯克上周六曾坦言比特幣價格似乎過高，以及美國財政部長葉倫周一警告比特幣是一種「高度投機型資產」，她擔心投資人會因而虧損。

隔夜原油價格大漲近4%，受此激勵，石油股走高，中海油目前漲近4%，中石油與中石化均漲約2%。

(時報資訊)