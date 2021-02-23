台鐵花東線一列維修車今（23）日上午因不明原因撞上3名施工工人，造成2人死亡、1人重傷震驚社會；而台鐵早在2006年，就在花蓮崇德與和仁站間，發生自強號列車以時速100公里撞擊在軌道施工的5名工人，其中1人甚至遭拖行600公尺，5人全數死亡、遺體四散各處，當時台鐵7名主管遭嚴懲，鐵路局長徐達文更直接下台以示負責。

這起5名道班工人慘死意外，發生於2006年3月10日凌晨1點10分，花蓮工務段花蓮分駐所崇德道班技術領班劉興仁、技術助理盧鐵舟、劉振富、曾楊金生及花蓮電務段技術助理巫允正等5人，在崇德段進行鐵路絕緣板施工。施工前，劉興仁曾至崇德站運轉室向值班副站長陳金傳口頭報告。

這起五人死亡的公安事故，除徐達文下台外，鐵路局共有七名主管受到懲處，三名段長、三名主任及一位副站長；其中副站長陳金傳受最嚴厲的記大過處分。（圖／中時資料照）

不料，從花蓮站開出的南下1073車次自強號列車，駛抵崇德路段時，陳金傳卻未再以無線電其他方式通知劉興仁等人，也未通知列車駕駛江興海，前方有人施工，結果5名施工人員被火車撞擊當場死亡，曾楊金生更被列車拖行600公尺。

由於自強號列車時速高達100公里，5位鐵道工人在高速撞擊下飛散兩旁，頭部幾乎都重重撞擊鐵道兩側高壓電桿，使得遺體四處散落，體無完膚，現場唯一倖存者林勇基，因領班劉興仁請他回車上拿工具，不在撞擊現場，逃過一劫。但他也被悲慘景象嚇呆，失神久久無法言語。

由於自強號列車時速高達100公里，5位鐵道工人在高速撞擊下飛散兩旁，頭部幾乎都重重撞擊鐵道兩側高壓電桿，使得遺體四處散落，體無完膚。（圖／中時資料照）

北迴鐵路發生台鐵5名員工遭自己人撞死意外，不但引起全國矚目，更在鐵路局內部引起強烈的震撼，各界紛紛指責及檢討鐵路局管理出了問題；交通部之後確認是人為疏失所致，台鐵隨即懲處七名相關主管，時任鐵路局長徐達文並提前四個月退休，下台負責。

時任交通部長郭瑤琪表示，台鐵自強號撞死五名工人事故，原因是操作人員及施 工單位未依規定申請路線隔斷封鎖，即在路線上施工，造成這樣的憾事，同時暴露了台鐵長久以來，欠缺加強管考安全的輕忽心態。台鐵隨即懲處7名相關主管，時任鐵路局長徐達文並提前四個月退休，下台負責。

這起五人死亡的公安事故，除徐達文下台外，鐵路局共有七名主管受到懲處，三名段長、三名主任及一位副站長；其中副站長陳金傳受最嚴厲的記大過處分。花蓮地方當時依業務過失致死判處副站長陳金傳1年6月徒刑。

(中時新聞網)