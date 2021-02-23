台鐵台東海端站稍早傳出職安意外，已有1人宣告不治、1人尚未恢復意識。台灣鐵道暨國土規劃學會表示，近20年來，台鐵營運或測試列車撞擊路線施工人員，已造成9位員工不幸罹難，超過10個家庭遭遇重大變故。

學會認為，歷經2006年崇德站的5人事故後，台鐵在營運規章，作業規定皆有全面性之檢討與改善。但是，規章、制度、程序、現場作業，台鐵往往只完成前面的檢討，誰又能確保現場作業時，若無法達成規章要求時，要如何能確保現場作業安全？

撞擊自家人，對於台鐵基層是最嚴重的士氣打擊，不只是遇難的員工，對於事故其他關聯的人員，也可能造成無法抹滅的永久傷害。

如果交通部和鐵道局始終不願意正視台鐵組織文化的問題，再多規章，再多公文往返，再多列管表，都無法保證不會再出現下一個破碎的家庭。

如果沒有零工安，交通部如何向民眾說明台鐵是安全的軌道運輸業者？

同時，由於鐵公路路線沿線與民眾生命財產息息相關，現有的運輸事故調查範疇僅有針對營運列車，對於如今日之重大事故可能僅列為工安事故。因此學會建議，只要事故範疇屬於營運路線之範圍，一定死傷程度之事故，就應由運安會以運輸事故處理，避免單純調查工安導致運輸安全層面議題成為安全檢討之漏網之魚。

依規定，在軌道路線上保養維修、車輛路線訓練均需提出申請，據台鐵內部了解，今早的道班工維修及維修車路線訓練都有依規定申請，也派出瞭望員卻仍出包。

其中是否有人為疏失或其他原因導致，將由台鐵內部、運安會等單位進一步釐清肇事原因。

(中時 )