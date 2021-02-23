2021世界移動大會（MWC）23日至25日在上海舉辦。活動主辦方全球移動通信系統協會（GSMA）發布《2021中國移動經濟發展報告》顯示，隨著5G的快速普及，中國已成5G應用的全球領導者之一，2025年中國5G連接料超8億。

香港經濟通報導，2020年中國5G連接數超過2億，佔全球5G連接數的87％，2025年中國5G連接數有望達到8.22億；運營商2020－2025年運營商資本支出或達2,100億美元，其中90％用於5G建設與發展。

報告指出，隨著愈來愈多的消費者轉向5G服務，2020年中國4G滲透率首次出現下滑，未來幾年將保持下降之勢，到2025年4G將佔中國總連接數的53％，而5G則佔47％。

報告又指，到2020年底中國有12.2億人訂閱移動服務，佔全國人口的83％。相比全球平均採用率為66％，中國已躋身於全球最發達的移動市場。隨著運營商大力擴充數字服務的接入，行動互聯網的應用和使用量繼續穩步增長。

目前，中國已有超過9.9億人使用行動互聯網服務，預計到2025年，將有近12億人使用行動互聯網服務。

(工商 )