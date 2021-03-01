因為新冠肺炎衝擊全球，造成全球旅遊航空業的大蕭條，近日傳出，英國倫敦的希思羅機場計畫對每位離境的旅客收取8.9英鎊（折合新台幣約346元）的「新冠肺炎大流行稅」，來彌補疫情造成機場的損失。

根據《中國報》報導指出，倫敦希思羅機場上周公布一份報告，報告中表示，2020年機場虧損金額高達20億英鎊，旅客數量大跌73%，機場幾乎無法負擔部分服務項目的成本，而導致這項危機的原因，除了新冠肺炎疫情外，機場本身也取消了絕大多數的長程航班也是主要原因。

目前英國民航局已經允許倫敦希斯羅機場進行「新冠肺炎大流行稅」的計畫，未來將會正名為「機場成本收回費」，這項計畫主要是彌補機場設施、行李、登機服務的損失，主要是用來維持營運與支付維修費用，這項計畫預計會實施到2021年底，目前已經獲得各大航空公司的同意。

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(中時新聞網)