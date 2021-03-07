「媽咪樂」健康科技公司7日舉辦集團春酒，總經理龍耀宗（左三）也善盡企業責任致贈高市社會局價值100萬元「社會福利專車」。（柯宗緯攝）

「媽咪樂」健康科技公司7日舉辦集團春酒，善盡企業責任致贈高市社會局價值100萬元「社會福利專車」。（柯宗緯攝）

新冠肺炎衝擊全球經濟，全台居家清潔龍頭「媽咪樂」去年卻因疫情助攻，業績逆勢飆漲12％，員工也樂得加薪。展望新年，除預計拓展2、3個據點外，更將首度跨足健身事業，5月在左營開「C世代」，也將有新型態異業結盟模式，多元開發並進。

媽咪樂健康科技公司總經理龍耀宗指出，媽咪樂已創立25年，全台有15個據點、員工數逾400人，為全正職服務管家，帶給居家客服安心的保障，顧客滿意度也逾8成。

龍耀宗提到，受到疫情影響，國人更加重視居家清潔與健康間的重要性，近兩年營收成長，也不忘持續為管家提升勞動條件，每日工時7小時，提升管家薪資條件兩年內調幅累計13％，「員工開心，自然也會提升服務品質」。

至於今年營運計畫，他透露，過去7、8年來，每年業績成長逾1成，未來會更著重服務品質，客戶可透過星評鑑定，一旦不滿意，可以免費服務，「如果我們虧錢了，沒辦法！就代表我們程度還不夠，要持續努力」。

龍耀宗指出，媽咪樂也開實驗室與大學合作研發清潔劑，降低塑料使用量，第一階段目標降至減少百萬個塑膠瓶用量，以達到友善環境。

除了居家清潔本業外，媽咪樂也異業結盟。龍耀宗表示，預計今年5月將在左營文信路開「C世代」健身房，未來也打算跟水電、復健師、美髮、美容、美甲等專業人員合作，朝多元居家到府服務目標發展。今媽咪樂舉辦集團春酒，也善盡企業責任致贈高市社會局價值100萬元「社會福利專車」。

(中時 )