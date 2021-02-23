核二廠1號機明年底展開除役，因燃料池貯存容量已滿，僅能運轉至今年6月，總計二部機組陸續除役後，將減少近200萬瓩、年發電量約150億度缺口，電力缺口將由燃氣火力及太陽光電、風力發電等再生能源接棒。經濟部長王美花今受訪表示，1號機除役是因未取得相關燃料抽取執照和建照，目前已有因應對策，將盡速開發天然氣、再生能源。

王美花今出席公、私推動太陽能光電發展。她表示，此太陽能光電系統是新北最大單一屋頂型太陽光電，對推動太陽光電有非常好效果，不僅可降溫，可看到企業的綠能政策，對國家能源轉型很有幫助，今年度中央將繼續推動公部門屋頂、產業界的屋頂型光電設施。

王美花表示，太陽光電開發商期望政府有效率的跨機關協調，而新竹以北的太陽光電躉購費率已加成到15％，鼓勵北部來設置。針對美國德州缺電問題，外界質疑台灣若碰上，是否有足夠能量因應，王美花指出，台灣與美國不同系統，採用獨立電網，用電供給、安全都有保障，同時中央也會視國際狀況調整，台電在經濟部督促下會做好電網供給、分配。

(中時 )