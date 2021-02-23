國民黨籍前任立委沈智慧在本屆選舉敗選，她認為是因對手、民進黨立委莊競程以文宣指她是「中共同路人」，藉以抹紅，才導致她敗選，沈向法院提出莊當選無效訴訟，台中高分院今判沈敗訴，全案確定。沈對此結果表示失望、認為政治干涉司法，強調將提請再審；莊競程則表示尊重司法。

沈智慧表示，她向地方法院提出莊競程當選無效之訴，被判敗訴，之後提起上訴，原本以為二審合議庭法官會拒絕政治力量干預、可以公平審案，但她所提出、足以影響判決的重要證物與證人，都未受重視、審議，提出的「民事聲請再開辯論庭及聲請調查證據狀」，也未獲採納，此情況顯示司法公平正義遭到扭曲。

沈智慧強調，她於訴訟中提出一份民調，該民調顯示選民對「抹紅」這種負面消息產生的負面觀感，也連帶影響她的支持度與選票流失。此外，訴訟中也依民事訴訟法規定請求法官根據相關證據、證人再進行調查並開辯論庭卻遭拒，顯然法官遭到政治力量的壓力，做出「違法判決」。

「將依法提請再審」，沈智慧說，這是一個沒有合法完成調查程序的判決，法院判她敗訴就是讓犯罪者繼續享受犯罪成果，讓政治力量伸進司法、使民主變獨裁，不信公理喚不回。

沈智慧在本屆選舉中以5千多票之差敗選，她認為在選舉過程中被抹紅，才導致選票流失，向台中地院提起加重誹謗、意圖使人不當選等告訴，法院認為沈提出的內容非法律中當選無效事由，判她敗訴，沈不服、上訴二審，台中高分院今判她敗訴確定。莊競程對此表示尊重司法判決。

(中時 )