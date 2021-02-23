匯豐控股(HSBC)周二公布財報，其年度獲利下滑34%，然略微地優於預期；該銀行此前一年受到新冠傳染病極大的衝擊。

該歐洲資產最大的銀行，其大部分收入來自於亞洲，周二放棄了長期獲利目標，公布了主要針對亞洲和中東的策略修正。

由於低利率環境和嚴厲的市場情況，匯豐放棄了其有形股本權益10%至12%回報的長期獲利目標，並表示將中期目標放在10%。

匯豐指出，將支付每股0.15美元現金股息，為自2019年10月以來首見，主因為英國央行在2020年禁止大型銀行支付股息和回購股票。

然而匯豐聲稱，自2022年起，其目標派息率將為每普通股獲利的40%至55%。在2008年至2018年之間，該銀行平均每年支付比率為47.2%；而分析師的預期為未來幾年該銀行將有較低的股息。

匯豐2020年稅前獲利年減34%，為87.8億美元，劣於前一年的133.5億美元；然優於該銀行自行繪製的預測83.3億美元。匯豐2020年營收下滑10%，為504億美元；經調整營收下滑8%，為504億美元。

第四季稅前獲利增加來到14億美元；營收則下滑12%。

匯豐認為，亞洲未來五年的成長，將受到財富和國際批發的額外60億美元的推進。

(時報資訊)