朋億(6613)2020年大陸地區受到疫情及客戶資本支出放緩影響，全年營收38.77億元，年減12％，稅後淨利4.07億元，年減9.4％，每股盈餘12.01元。董事會決議2020年擬配發每股8元現金股利，股利配發率66.6％，以2月23日收盤價142.5元計算，現金殖利率5.61％。

此外，去年第4季合併營收為9.08億元，季增2.36％，年減17.5％，整體毛利率26.8％，優於上季25.5％，接近上年同期26.9％，營業利益為1.53億元，季增14.9％，年減約22％；受到人民幣及台幣兌美元匯率升值影響，稅後淨利0.81億元，年減9.3％，每股盈餘2.38元。

2020年區域比重來看，大陸、台灣分別為80.0％、16.8％，大陸地區歷經疫情及客戶建廠放緩後，第4季接單狀況漸漸好轉。另外，朋億已於第4季結盟銳澤實業，展開雙方策略合作、資源整合，擴大台灣地區接單動能。

(時報資訊)