全球領先的高效能感測器解決方案供應商ams（艾邁斯半導體）宣布推出TMD2636，一款完全整合的接近感測器，其空間比時下產品縮小30％，可為TWS耳機製造商帶來創造更高附加價值的空間。

ams光學感測器業務部門策略專案總監Darrell Benke表示，使用TMD2636接近感測器進行入耳偵測，使TWS耳機製造商在產品設計上有了新的靈活性，可選擇針對產品效能最佳化、減小尺寸、或者擴展功能範圍，進而在競爭激烈的市場上勝出。ams推出的世界上最小的接近感測器為製造商提供了新的方式來延長電池續航力、優化設計並向消費者提供更具特色和更高價值的產品。

由一個或多個TMD2636感測器執行的入耳偵測讓耳機在插入耳中時自動開機，而在摘下時自動關機。因此當耳機不在使用時，可盡可能節省電量，同時提供最佳的用戶體驗。

TMD2636感測器模組在2.0mm x 1.0mm x 0.35mm封裝中整合了940nm紅外線VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）發射器、IR感測光電二極體、精密的控制電路以及透明模具覆蓋層。該感測器在啟動模式和休眠模式的平均電流消耗分別為70μA和0.7μA。 TMD2636的省電優勢是核心關鍵，特別是在電池容量小和無線耳機先天尺寸限制環境下。

TMD2636的開發得益於ams在光電檢測技術、光學封裝設計以及工廠測試和校準方面的創新。 TMD2636的設計具有出色的串擾抑制能力、對環境光干擾的高度抵抗能力以及高效的演算法，可產生精確的接近偵測結果。此外，TMD2636數位I2C介面為兩個設備並存在同一匯流排上提供了專利解決方案，大幅簡化了雙設備的系統設計。

微型化封裝為耳機製造商提供了重新思考耳機設計並提供更好的用戶體驗的新空間。 TMD2636的總體積比之前產品小30％：這為產品設計師提供了新的自由，可以放進多個感測器或採納以往擠不下的零組件以增添新功能。例如，多個TMD2636感測器，可以使耳機入耳偵測和電源管理更具智慧，進而提供更高的可靠性和消費者滿意度。

ams全球業務行銷執行副總裁Pierre Laboisse表示，市場分析顯示，無線耳機市場將在2021年增長39％，超過3.5億個。製造商希望在這個快速增長的市場中增加競爭力。關鍵在於客戶滿意度，例如設計、便利性、電池壽命、高品質的聆聽體驗和舒適感等等。

TMD2636的發布是繼ams近期推出的其他新產品之後的又一新產品，這些產品也有助於耳機製造商努力創造高度差異化的產品。由ams開發的領先技術包括自動洩漏補償（Automatic Leakage Compensation），這是一種數位主動降噪技術，可將半入耳式耳機的環境噪音衰減提高到40dB以上。ams還基於其AS3460 ANC晶片開發了創新的數字輔助聽覺功能，使用戶可以調整噪音消除功能，自由選擇想聽到的聲音類別以及哪些聲音被噪音消除系統阻絕。

(工商 )