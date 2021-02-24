【愛傳媒黃珊珊專欄】很開心2月22日看見台北市的都市更新政策，向前一大步！
謝謝水源二三期整宅的住戶們，去年十一月邀請我到地方上聆聽大家的聲音，才知道住戶們目前遇到的問題，就是財務負擔太大，也讓整宅更新的進度遲遲無法推進，住戶們在會議裡跟我說，希望市府可以研議都市更新條例第65條容積放寬要件，收集地方聲音後，我們努力研究，討論出「公辦都更2.0／策略性更新地區」方案，不僅可以降低住戶的財務負擔，提高參與意願，也讓住戶分配到更多坪數，以水源二三期來說，大概會增加一個房間。
真心感謝水源二三期住戶們，在水源二三期更新後，初估可回饋台北市約1000坪的使用面積，我們打算規劃為住宿型長照機構，藉此解決都會區住宿型長照機構數量不足的問題，讓台北市的老福照護系統更完善，達到多贏的局面。
22日的說明會有兩百多位住戶參加，很感動看見大家都給市府很大的肯定，希望我們能一起努力，很快就能看到更好的成果！
作者為台北市副市長
照片來源：作者臉書截圖。
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(中時新聞網)
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