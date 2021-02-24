過去一年MSCI台灣指數漲幅51%，但有些台股主動基金表現卻遠勝過指數表現。目前許多投資人都瘋狂搶進台股ETF，卻錯失了許多台股基金實在可惜。大拇哥投顧評選5檔績效穩健的台股基金，作為投資人參考，包括：野村優質、野村成長、富蘭克林華美第一富、新光台灣富貴、野村中小等。其中野村成長基金過去一年的報酬率更高達94.27%，而波動率約35.88%。

國家發展委員會統計的景氣對策信號，在去年12月亮出了黃紅燈，分數34分，較前月增加4分，是近年來難得一見的景象。目前領先指標、同時指標都呈現上揚走勢，其中外銷訂單、半導體設備進口、機械電機設備進口、海關出口值、批發零售餐飲營業額及電力用量都呈現上揚走勢。此外，1月製造業採購經理人指數為65.1，呈現持續上升走勢。財經專家林奇芬認為，站上16,000點的台股，投資人不免有高處不勝寒的風險意識。但從本益比的角度來看，目前台股整體本益比約24倍，是近年高點。但若與2000年科技泡沫和2009年金融海嘯後的「無基之彈」相比，這次台股是有基本面支撐的，本益比也尚未到失控。

林奇芬認為，在目前指數位階相對高檔下，或許指數空間漲幅不大，但個股卻仍有較大表現空間。主動基金可以靈活選股，具有比ETF更大彈性優勢。投資人若不想自己選股，主動基金仍是一個不錯選擇。然而今年預期股市波動幅度不小，定時定額仍是較佳策略，或是手上適度保留部分現金，等有回檔機會時再適度加碼，短線若大盤漲幅較大時，不建議追高。

(時報資訊)