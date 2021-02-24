23日才風風光光在線上發布首款，Ioniq 5純電休旅的韓國現代汽車，沒想到現在卻要因電池出現問題，宣布回收自己頗受市場喜好的Kona電動車。

由於會有火燒車疑慮，現代汽車將在全球新召回並更換約8.2萬輛Kona電池系統。由於現代汽車已經不是第一次召回瑕疵車了，所以推算這些召回動作，將讓這家韓國最大車商損失約9億美元。

這次召回的Kona電動車，是現代旗下熱銷的一款電動車型。2020年曾經傳出多起火燒車事件後，當年10月就曾召回後軟件升級與電池更換。但在上個月，其中一輛召回並已經檢修過的現代汽車，卻發生起火事件，迫使韓國政府介入調查，並質疑現代汽車第一次召回動作是否切實執行。

現代車用電池供應商，樂金化學(LG Chem)子公司LG能源解決方案(LG Energy Solution)提出聲明，現代汽車在LG電池系統中，誤解LG關於快速充電建議，故不應直指電池就是造成火燒車主因。

現代這次最新召回，大約有7.6萬輛Kona電動車，已極少數Ioniq電動車與City電動車。

根據政府交通部門數據，Kona電動車變成火燒車事件，全球共有15起，其中韓國11起，加拿大2起，芬蘭與奧地利各1起。

現代汽車表示，在預估成本約1兆韓元裡面，大概389億韓元屬於第一次召回的。

現代汽車與樂金化學股價，24日分別收跌3.89％與2.82％，而韓國KOSPI指數則下跌2.45％。

(時報資訊)