【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

國民黨邀請民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲參加智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，被視為「藍白合作」起手式，引發各界熱議。而是否看好藍白河？根據一份最新民調顯示，看好與不看好藍白合作的網友，呈現五五之分，看好藍白合的網友僅略多於不看好者。

入口網站《YAHOO》以「你看不看好藍白合？」為題，進行網路投票，投票時間為2月24日至3月1日，截至今(24)日下午4點30分為止，已有200多名網友參與投票，投給「看好，在野黨團結力量較大」的網友有140票；投給「不看好，政黨理念不同」的則有107票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

看好藍白合作，認為在野黨團結力量大的網友表示，「再野聯手監督執政，有錯嗎」、「先合作把貪婪沈淪政府擊垮，再公平競爭」、「合完失敗被利用其實也不會少塊肉，能拉下民進黨才是第一原則」、「我看好，藍白拖鞋，打綠色蟑螂」。

但也有網友認為，雙方理念不同，並不看好這次合作，「柯文哲沒有中心思想 變色龍，跟他合作只有被他佔便宜」「現在的台灣明進黨已經把所有在野黨都消滅了，並且達到寸草不生了，已經沒有對手了，所以其他黨派建議全部解散叫好」「就是有自己得主見，才出來組新的黨團，一山難容多虎」、「國民黨先來一場茶壺風暴，外加支持者不團結，由執政黨變在野黨，只能靠一個政治明星一鼓作氣，試問國民黨能有多少政治明星」。

(中時新聞網)