桃園市長鄭文燦到大湳消防分隊致贈慰問品。（賴佑維攝）

桃園市鄭文燦24日到龜山、八德視察坪頂、大湳分隊，感謝消防局在救災、救護、防疫交出好成績。他說，桃園去年火災件數6都最低，但是救護量達10萬趟次，新冠疫情後送超過600趟，其中確診有159人次，相當辛苦。

鄭文燦說，去年桃園火災件數6都最少，但是消防救護量成長，去年達10萬趟次緊急救護勤務，其中急重症患者、重大車禍、心血管疾病患者近1成，而到院前心肺停止，但搶救康復者，前年77人，去年103人，大幅提升，可見消防人員不斷進步。

鄭文燦也稱讚，桃園守護國門，消防員支援防疫勤務，超過600趟次，確診達159人。坪頂分隊從疫情至今，總共25件疑似加確診，其中8件確診。大湳分隊出勤27件，確診5件。鄭文燦說，坪頂分隊是他上任後新設的分隊，轄區內的工廠及住宅十分密集，且人口持續增加。今年1月坪頂分隊救護案件281件，比去年多出2成，相當辛苦。此外坪頂分隊鄰近林口長庚，疫情期間後送量也不少。

鄭文燦去大湳分隊時，他說，去年大湳每月平均救護量318件，今年1月達426件，成長34％。大湳分隊防疫期間，也後送許多患者到衛福部桃園醫院及聖保祿醫院。他說，桃醫是桃園醫學重鎮，日前的群聚已經落幕，桃醫逐步恢復營運，聖保祿醫院也在擴建，新院區將超過400床，對桃園醫療能量而言，更有大幅提升。

(中時 )