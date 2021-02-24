主持親子台節目、以藝名「焦糖哥哥」出道的藝人陳嘉行，近年在臉書上以評論時事走紅，多次引發話題，今(24日)有周刊爆料焦糖哥哥被政黨邀請，有意推他出來選2022年北市議員，對此焦糖哥哥僅低調回應。此事也在網路上引起熱議，有網友猜測若他要參選，可能不會加入民進黨，反而可能會加入台灣基進。

針對是否會投入2022年台北市議員選戰，焦糖哥哥今天接受媒體訪問時表示，對找他談的人，都是先回應自己先以讀書跟餐廳為主，因為他不只要到高雄上課，且還要維持餐廳的營運。

焦糖哥哥指出，前總統馬英九曾說不選台北市長，最後還不是選了？台北市長柯文哲說，當第一任市長最可悲的是要選擇當總統，結果現在每天喊著選總統，所以講這個沒有多大的意義，因為不知道會發生什麼事。

焦糖哥哥可能參選台北市士林、北投區議員，成為「網紅刺客」，不少網友紛紛開酸，「真的把選民當傻子」、「完全不意外，不然他幹嘛去念碩士，選舉公報要用啊」、「現在的民意代表都不用專業，賣賣臉cosplay一下就有票了呢」、「這咖的素質就跟王浩宇一樣」、「選不上的啦，當士林北投人白癡逆」、「別鬧了好嗎」。

還有網友猜測焦糖哥哥若參選，會披上哪個政黨的戰袍，「不過DPP自己是沒人了嗎？ 找這咖只會砸自己腳」、「DPP黨內初選已經開跑了吧，焦糖過得了？」、「基進？ 還是時力？ 忘記他是不是時黑了」、「說不定是基進」、「基進倒是有可能，哈哈」、「查了一下他上次選舉力推基進，然後戰高鈺婷，應該就是基進了」、「大概是基進吧」、「民進黨北投又不缺人，應該是小黨吧」、「就是基進」。

(中時新聞網)