台達電(2308)公布109年財報，全年稅後盈餘為254.85億元，年成長10.24%，創下歷年新高，每股盈餘為9.81元，公司董事會決議每股配息5.5元。

全球新冠肺炎疫情帶旺NB、資料庫中心等遠距生活電源產品，且IA(自動化)因大陸搶擴口罩機及呼吸器產線需求強勁，加上全球車市自去年第3季復甦，Tesla電動車銷售大躍進，台達電業績無畏疫情逆勢衝高，109年合併營收為2826.05億元，年成長5.4%，營業毛利為872.12億元，年成長17.07%，合併毛利率為30.86%，年增3.08個百分點，營業淨利為314.25億元，年成長61.92%，營業淨利率為11.12%，年增3.88個百分點，稅後盈餘為254.85億元，年成長10.24%，每股盈餘為9.81元，去年營收、毛利率、營業淨利、稅後盈餘及每股盈餘均改寫新猷。

台達電董事會決議每股配息為5.5元。

台達電將於今天下午舉行法說會，由於終端需求依舊強勁，預估台達電今年第1季營運可望優於去年同期。

(時報資訊)