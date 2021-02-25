史丹佛大學「弗里曼斯波利國際問題研究院」研究員梅惠琳18日在隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會所舉辦的「嚇阻中華人民共和國侵略台灣」視訊聽證會中表示，中共兩年內有可能對台灣動武，美軍是否會協防台灣再度成為話題，前立委帥化民認為美國此時介入可能性很低，現在是台海很危險的時期。

帥化民指出，中共現在的近海優勢就是「航母殺手」東風飛彈，美國要有方法可以反制東風飛彈，航母才可以進來，海空軍才會介入，因此他研判美國此時願意介入的可能性很低；兩艘航母約1萬兩千多人，兩條航母被打沉不是美國承受得起的，因此現在是台海嚴峻的時刻，搞大內宣讓台灣老百姓沒什麼危機感也是一種危機。

帥化民說，96年飛彈危機他擔任國防部聯三，被秘密召去美國五角大廈，他到那邊之後滿腦子都想跟美國談他們的航母怎樣協防台灣？是要從海峽中線通過，還是東岸通過，然而當時的美國國防部副部長卻只關注我方對擦槍走火有沒有管制手段？這就代表美國不想被拖入沒有重大利益戰爭，現階段他們要援台的動機也不夠。

前國防部長楊念祖也認為，以目前的狀況來說，新冠肺炎導致美國國內死亡超過50萬人，美國總統拜登說已經「超過第一次世界大戰、第二次世界大戰，與越南戰爭的美國人死亡總和，也超越世界上其他國家的新冠死亡人數」，他特別以戰爭來比較疫情死亡人數，顯示當前背景情勢環境對美國來說代價太高，不要太期待美國派兵。

資深軍事評論員亓樂義則認為，美軍協防的問題在怎麼解決後勤補給、要介入多少時間？然而，美軍真的要派人來才算支援？其實情報監視偵查也很重要，美軍未必要有人來，如果給我們相當充分的情報，早期預警就能相對做好；又或者可以在中國大陸周邊搞一些事，比如南海、東海、中印邊界等，也能稀釋中共對台作戰，看誰能承受的風險高。

前立委林郁方認為，美軍來不來其實影響的是台灣的民心士氣，如果中共武力犯台，就要給台灣人一個希望。對於中共「航母殺手」東風飛彈，是不是就會讓美國不敢介入台海衝突，林郁方也持疑，林認為，就算美國航母進入東風射程，在沒有跟美國正式開戰的情況下，不認為中共有膽識直接開火。且如果爆發戰爭，美國不介入，將來也很難當老大。

林郁方指出，美國到底會不會介入，這件事本身就是心理作戰，台灣現在之所以還能安然無恙，就是中共其實也沒把握美國真的不會介入；美國保持戰略模糊，中共就得繼續猜。

林郁方表示，中國大陸跟俄羅斯是不一樣的，過去蘇聯自成一個經濟體，對世界其他國家依賴度低，反觀中國大陸跟美國還有許多國家都是幾千億的交易在做，如果美國聯合盟友一起經濟封鎖大陸，中共是否能承受？林郁方也總結，沒人認為戰爭一定會爆發或一定不會爆發，然而戰爭的風險是存在的，台灣還是要謹慎小心。

至於新任陸委會主委邱太三說期望「兩岸關係春暖花開」，林郁方認為「一隻燕子帶來不夏天」，兩岸僵局目前還看不出解方，邱與國台辦的隔空對話形同隔空駁火，針鋒相對，和解可能性很低，兩岸僵局目前看不出解方。

(中時 )