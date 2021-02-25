OVO繼12月拿下最大電商平台momo購物網投影機的銷售冠軍後再傳捷報。甫上架3C通路燦坤，即勇奪燦坤全台近300家門市投影機1月份銷售第一的好成績，同時帶動燦坤投影機月銷量成長超過300％。台灣投影機年銷量約7～8萬台，由眾多品牌、眾多型號所組成。OVO僅一款投影機產品，一上市就搶下近5％市占，年底前更上看10％市佔，顯然已開拓出有別於傳統投影機的全新市場。

OVO執行長吳有順表示，我們認為主要不是打算買電視或投影機的消費者轉來購買，而是原本用手機看影片追劇的消費者，為了更好的視聽享受、或降低眼睛負擔，不用再盯小小的手機螢幕。而訴求「百吋無框電視」是衝出好成績的關鍵之一，現代人網路追劇已成生活習慣，但盯著手機螢幕、聲音不敢放出來降低了體驗的樂趣，因此「百吋無框電視」訴求的螢幕自由變大變小、輕鬆攜行，還可以降低眼睛負擔的新型態電視，成功創造了全新的市場需求。 新型態的智慧投影機不佔空間且可輕鬆享受百吋銀幕效果，無論是在客廳看電視、追劇，或者在房間投影到天花板；亦或手提到派對、野餐露營場合，滿足和親朋好友共同追劇、玩Game及K歌的同樂需求。

燦坤商品部總經理李經緯表示，看好智慧投影機成為燦坤成長的新動能之一。由於輕巧、護眼、大畫面等特色，可望在既有電視銷量上，再創造出額外 5～8％ 的業績。OVO「無框電視」K1智慧投影機，擁有高亮度、高畫質投影，燈不關黑也能看，強化了音響系統，再加上內建智慧電視系統，電視頻道開機就可看，還可隨選Netflix、YouTube、LINE TV、friDay影音、myVideo、KKTV等影音內容。輕巧易攜，家庭劇院走到哪、就看到哪。

(工商 )