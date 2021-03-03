電腦品牌Lenovo以「輕旅行」為主題，首度為旗下輕薄高效筆電Yoga系列於信義威秀中庭徒步區打造「Yoga輕．旅行」限時快閃店。快閃店設置打卡互動牆，讓前來朝聖的粉絲可選擇世界著名旅遊景點，盡情美拍IG照！快閃店還結合O2O行銷模式，來店下單指定機種可享現場專屬優惠。3月5日到3月7日以及3月12日到3月14日兩個週末，快到信義威秀中庭徒步區體驗。

自2020年初受到疫情影響，遠距教學、遠距工作已成為「新常態」，進而帶動筆電需求。根據市調單位最新調查結果，台灣筆記型電腦銷售直至第三季年對年成長高達13.3%，全年需求成長率也維持4.3%。Lenovo觀察，台灣日常工作生活受到疫情影響較小，卻也接受新常態的工作模式，除了價格、性價比，這一年觀察到輕薄、高效能等特色也是消費者的購機考量因素。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示：「Lenovo的產品都是站在使用者的體驗角度出發設計，Yoga系列是針對產品外觀、效能、價格均有追求且品味非凡出眾的消費者。例如去年剛上市的Yoga Slim 7i Carbon 就是依此需求研發出來的，重量僅966g卻有高達15小時的電池續航力註3，無論是長時間在外工作或旅遊，都能確保筆電續航又不會因為重量造成攜帶負擔。我們希望透過美拍快閃店的方式，除了加深消費者對Yoga系列的品牌印象，也希望與PChome 24h購物的O2O合作，擴大多元客層。」

Lenovo以Yoga 系列品牌理念為主軸，搭配時下最夯「偽出國」概念，打造「Yoga輕．旅行」快閃店。以「輕盈旅遊」為設計主軸，現場布置打卡互動牆，輕鬆和世界美景合影，滿足出國的癮。此外，現場將展示Yoga Slim 7i Carbon、Yoga 9i、Yoga 7i、Yoga Slim 7i Pro、Yoga Slim 7i、Yoga Duet 7i、Yoga 6等七款機型，均可實機賞玩體驗，其中Yoga Slim 7i Carbon、Yoga Slim 7i Pro、Yoga Slim 7i更是通過Intel EVO平台認證，及搭載第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片的全新機種。

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 首款羽量級月白色碳纖維軍規13吋筆電，通過Intel EVO平台認證，提供全方位的行動體驗。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

若現場體驗完想要下單，3月5日到3月14日至PChome 24h購物 「Yoga輕．旅行」活動頁購買，下單任一Yoga筆電的消費者就有機會抽到由PChome 24h購物提供的SONY PlayStation 5，限量一台！前50名成交再送市值NT1,890元的Yoga滑鼠作為隨貨好禮、下單指定機種加碼送1688 P幣；另外，快閃店現場購買指定機種可再享現場優惠，刷花旗PChome聯名卡還有最高回饋 15%。

另外，Lenovo 「Yoga輕．旅行」快閃店現場依Yoga諧音打造「輕盈優格吧」，只要現場完成指定任務即可獲得一杯免費的優格及限量Yoga旅行頸枕。快閃店將於3月6日邀請輕時尚女神大元（林艾璇），3月13日號邀請YouTube創作者到處都是瘋女人Apple現身活動現場，展現時尚魅力。Lenovo「Yoga輕．旅行」快閃店將於這個周末盛大開幕，3月5日到3月7日，以及3月12日到3月14日兩個週末，在信義威秀中庭徒步區現身，想要優雅時尚的出國輕旅遊，千萬把握機會！

(科技)