元太(8069)與Wacom、元力電紙平台(Linfiny)共同推出新一代電子紙筆記本解決方案，這項解決方案採用Wacom電磁感應(EMR)技術，提供更高的準確性、4096階感壓等級，並支援更快速的筆寫速度。此方案同時具備10.3吋與13.3吋等兩種電子紙螢幕規格，且採用最新的E Ink CartaTM 1250電子紙面板，提供更佳的顯示對比與更快的翻頁速度。

Linfiny過去3年來與元太合作，將最新的E Ink Carta電子墨水薄膜技術與最佳視覺表現整合進新的解決方案。此電子紙筆記本解決方案具備超薄、類紙質感與人體工學設計，兩種尺寸規格均可使用支援Wacom EMR技術的數位筆，具有快速反應特性。基於Wacom的EMR技術下，該解決方案亦可採用其他由Wacom技術驅動的數位筆，例如可精準繪圖與細線圖像化的東雲(Shinonome)電子筆。

新款電子紙筆記本解決方案將於今年年中商品化，元太與Linfiny積極打造電子紙筆記本解決方案平台，並尋求有意開發自有電子紙筆記本應用裝置的合作夥伴。系統開發合作夥伴可結合Digital Paper Control Server Software(DCSS)為商務、工業、醫療、教育，或是公部門等領域，開發高度安全性的無紙化解決方案。同時，該電子紙筆記本解決方案系統是以Android作業系統為基礎，具有導入客製化應用程式的開發彈性。

Linfiny團隊正開發中介軟體(middleware)以提供更具彈性與更開放的軟體開發環境，讓客戶可簡化軟體的開發工作與時程，或是直接使用既有Android應用程式。Linfiny第一版的中介軟體的APK檔案將於2021年下半年推出。

(時報資訊)