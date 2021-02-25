明天就是元宵節，高雄市社會局無障礙之家部分憨兒因家庭因素無法返家過年，因此提早於今天為憨兒舉辦慶元宵活動，教憨兒搓湯圓，社會局老人公寓則為老人設計燈謎，讓憨兒及老人感受一年一度元宵佳節熱鬧氛圍。

無障礙之家透過元宵活動，讓憨兒感受年節氣氛及家的溫馨；憨兒阿淳雖然口語能力不佳，但在旋轉道具牛搶說吉祥話時，一直搶答還加上豐富的肢體動作，令人會心一笑。

小穎迫不及待的選好想要的燈籠顏色，並親自彩繪及黏貼飾品，妝點成獨一無二的創意燈籠，也表達要掛在大門口供人欣賞，每個活動都能夠感受到元宵習俗及濃濃的節慶意味。

此外，高雄市原民會慶祝元宵節，陸續推出阿美、排灣及布農族語猜謎影片，由於原民會辦公室時常聽見不同語言相互交流，有中文、客語、閩南語、原住民族語，因此，今年元宵節，同仁錄製族語猜謎影片，盼透過有趣的生活題材，讓學習族語也可以變得好玩有趣。

原民會主委阿布斯表示，應景元宵節慶，大家一起猜燈謎，原民會連續推族語搞笑版影音，希望讓族人大小朋友，從輕鬆話題自然學族語，順道搭配族群文化的燈謎題目，也讓更多市民朋友對原住民文化多一份了解。

3個族語版猜燈謎，除了認識阿美族人是如何利用生活環境的資源自給自足，以及排灣族珍貴的三寶所代表的意涵，還有2位年輕族人，創意呈現布農族打獵文化的有趣過程。

(中時 )