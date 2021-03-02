縣府為鼓勵縣民和公職人員講客家話，參加客語檢定通過認證者都頒給獎金，縣議員張益生建議原住民也能比照辦理，讓更多泰雅和賽夏族人參加「原住民語言能力認證測驗」，籍此達到原住民語言、文化傳承的目的。縣長楊文科表示，將指示原民處、教育處研究辦理。

縣長楊文科主持主管會報乎全程用客語，並鼓勵縣民、縣府及鄉鎮市公所人員參加客委會的客語檢定，通過初級、中級、中高級認證，可分獲得1千、2千及3千元現金，公務人員則為同額禮券，展現積極推動客語的決心。

張益生說，五峰和尖石的原住民都很羨慕，希望也能比照辦理，一般住在原鄉的民眾，小朋友在學校、家庭及學習傳統歌謠，比較能接觸到原住民母語及文化的機會。

但，尖石五峰兩鄉人口外流嚴重，很多原住民為經濟或子女教育考量，搬到平地鄉鎮工作及讀書，單在竹東鎮國中小原住民學生就有1千多人，平常說母語的機會不高，讓原住民語言和文化已面臨嚴重斷層。

張益生說，原民會推動「原住民族語言能力認證測驗」，通過認證的原住民學生參加升學考試可加分35％，通過「優級」認證有3千元獎金，但要拿到優級很困難，初級中級高級則沒有獎金。應能鼓勵尖石五峰兩鄉原住民參加族語認證。

張益生指2019年兩鄉尖石五峰原住民通過初中高級認證測驗有408人，去年有410人，若縣府能比照客語認證有實質獎金做誘因，相信原民參加認證測驗會有倍數成長，也能達到原住民語言、文化傳承的目的。

(中時 )